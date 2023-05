Tongeren/Riemst

Toen Etienne Bervoets (76) een klein jaar geleden samen met zijn partner Maya Reynders (71) uit Riemst een fietstochtje maakte in Tongeren, werd zij gegrepen door een auto. Etienne was ongedeerd en hielp de hulpverleners zelfs nog tijdens de reanimatie, maar voor Maya kwam alle hulp te laat. “Pas in de ambulance heb ik mijn emotionele slag gekregen”, vertelt Etienne.