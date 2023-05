Faenza/Cremona

“Elke morgen trekken we naar het rampgebied om te helpen. Maar ze voorspellen nog meer regen, dus hulp bieden wordt steeds moeilijker”, zegt Guiliano, die vanuit Heusden-Zolder naar de getroffen streek in Italië afreisde om zijn familie te helpen. Hij getuigt, net als enkele andere Vlamingen die ter plaatse verblijven, over de moeilijke omstandigheden.