Agentschap weigert foto’s van Harry en Meghan te overhandigen, fotograaf insinueert dat “wilde achtervolging” in scène werd gezet

Het agentschap van een fotograaf die de Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle achtervolgd zou hebben tijdens een taxirit in New York, weigert die beelden te overhandigen aan het koppel. “Wij onderwerpen ons niet aan koninklijke eisen”, klinkt het. Een andere fotograaf insinueert dan weer dat Harry en Meghan de “wilde achtervolging” waarvan sprake is, zelf in scène hebben gezet voor een Netflix-documentaire.

Er circuleren al dagenlang tegenstrijdige berichten over wat er zich dinsdagavond afspeelde in New York. Volgens een woordvoerder van Harry en Meghan ging het om een “bijna catastrofale achtervolging” met “meerdere nipt vermeden aanrijdingen”. De politie van New York erkende later dat het een “uitdagende rit” geweest moest zijn maar benadrukte dat er geen sprake was van aanrijdingen, en ook de taxichauffeur die het koppel vervoerde noemde hun verhaal later “overdreven”.

“Misschien zouden jullie eens kunnen praten met jullie cliënten”

Het Amerikaanse fotoagentschap Backgrid, waarvan een fotograaf deel uitmaakte van de groep die het koppel achtervolgde, weigerde naar eigen zeggen inmiddels een eis van Harry en Meghan om de genomen foto’s te overhandigen. “Ik neem aan dat jullie weten dat eigendom in Amerika toebehoort aan de eigenaar. Derde partijen kunnen niet zomaar eisen dat die aan hen gegeven worden, zoals koningen dat misschien kunnen doen”, klinkt het verontwaardigd in een brief aan de advocaat van het koppel. “Misschien zouden jullie eens kunnen praten met jullie cliënten, en hen duidelijk maken dat de Engelse regels over koninklijke voorrechten al lang geleden verworpen werden door dit land. We blijven achter onze stichters staan.”

Het agentschap zegt ook dat Harry en Meghan volgens hun fotografen “op geen enkel moment in gevaar waren”, al liet het wel weten dat het een eigen onderzoek voert naar het gedrag van hun fotografen.

In scène gezet?

In de Duitse tabloid Bild komt vrijdag dan weer een andere – anonieme – fotograaf (38) aan het woord, die insinueert dat het koppel de achtervolging in scène heeft gezet. Het zou de man opgevallen zijn dat Harry zijn smartphone steeds bovenhaalde om de “achtervolging” te filmen.

Volgens Bild maakte de prins die beelden voor een nieuwe Netflix-documentaire, net zoals ze in het verleden beelden maakten van hun familieleven voor een eerdere documentaire. Voor die claim bestaan voor alle duidelijkheid geen bewijzen.