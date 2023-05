Ruim 1.200 asielzoekers konden opvang verlaten, wachtlijst krimpt

De wachtlijst voor asiel is gedaald tot onder de 3.000 personen. CD&V-staatssecretaris de Moor schrijft de daling toe aan een combinatie van een hogere uitstroom uit de opvang en een wat lagere instroom.

Wat de uitstroom betreft, wijst de staatssecretaris op een aantal versnelde procedures. Het gaat dan bijvoorbeeld om de uitstroom van asielzoekers die door een job op eigen benen kunnen staan. Sinds december verlieten door die maatregel werkende asielzoekers de opvang. In december waren dat er 90, de eerste maanden van dit jaar 253.

Daarnaast is er een striktere opvolging van mensen die al langer dan drie jaar in de opvang verblijven. Bedoeling is om die procedures te versnellen zodat die asielzoekers kunnen uitstromen. Al 896 personen verlieten op die manier de opvang sinds januari.

De Moor wijst ook op het effect van de aanwerving van extra medewerkers bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Sinds vorige zomer werden meer dan 70 extra medewerkers aangeworven. Door dat extra personeel en de snellere procedures kunnen er ook meer beslissingen genomen worden. Het aantal beslissingen steeg de voorbije maanden naar 2.677 in maart en 2.463 in april, tegenover gemiddeld 2.000 beslissingen in 2022.

Naast de uitstroom is er natuurlijk ook de instroom. Volgens de CD&V-staatssecretaris is het de bedoeling om daar “kort op de bal te spelen”. Zo was er een sterke toename van Moldavische asielzoekers, met meer dan 120 aanvragen in maart. “Door een snelle behandeling van die aanvragen en preventie, halveerde het aantal aanvragen in april. Moldaviërs maken nauwelijks kans op asiel in ons land”, legt de Moor uit.