Opnieuw drie manifestanten geëxecuteerd in Iran

De drie zouden in november betrokken geweest zijn bij de dood van drie leden van de veiligheidsdiensten, tijdens het protest in de centraal gelegen stad Isfahan. Op basis van de islamitische wet in Iran werden ze na een omstreden proces schuldig bevonden aan “oorlogsvoering tegen God” en ter dood veroordeeld.

Mensenrechtenactivisten en familieleden hebben nog tot het allerlaatste moment actie gevoerd om de uitvoering van het doodvonnis tegen te houden. Volgens Amnesty International zijn de bekentenissen van de drie mannen onder marteling afgedwongen. De beschuldigingen tegen de drie kunnen niet door een onafhankelijke instantie worden geverifieerd.

Begin dit jaar had de terechtstelling van vier manifestanten internationaal al tot verontwaardiging geleid. Volgens tegenstanders hebben de executies in Iran vooral als doel om demonstranten te intimideren.

In Iran waren in september vorig jaar grootschalige antiregimeprotesten uitgebroken na de dood van de 22-jarige Iraans-koerdische Mahsa Amini. Ze was opgepakt omdat ze haar hoofddoek volgens de strenge religieuze kledingvoorschriften niet correct droeg. Ze overleed later in verdachte omstandigheden. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn bij de protesten meer dan 500 demonstranten gedood.