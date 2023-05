Kwakkelweer? Daar hebben een hoop van onze landgenoten weinig last van. Zij verhuisden, al dan niet tijdelijk, naar het zuiden van Spanje. Zoals Turnhoutenaar Tim Meeus (41). Hij ontvluchtte de stress in ons land en binnen de kortste keren draaide de interieurbusiness van de schrijnwerker in Malaga even goed als in Olen.