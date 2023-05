Vluchten naar Italië vanuit Zaventem en Charleroi ondervinden hinder door staking van Italiaans grondpersoneel

De vakbonden in Italië hadden het grondpersoneel opgeroepen om vrijdag enkele uren het werk neer te leggen. Ze eisen betere loon- en arbeidsvoorwaarden. De staking werd uiteindelijk geannuleerd na een oproep van minister van Transport Matteo Salvini, gezien de noodtoestand in het noorden van Italië. Een nieuwe actie is gepland op 4 juni.

Niettemin zijn er vluchten geannuleerd op Brussels Airport en op de luchthaven van Charleroi, zo blijkt op de website van beide luchthavens. In Brussel is er vrijdag hinder op verbindingen met Firenze en Venetië, in Charleroi is een vlucht richting Milaan geannuleerd.

Ook op de Nederlandse luchthaven Schiphol werden vrijdag vluchten geannuleerd.