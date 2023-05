Dodental na doortocht van cycloon Mocha in Myanmar opgelopen tot minstens 145

De cycloon was zondag aan land gekomen tussen de kustplaatsen Cox’s Bazar in Bangladesh en Sittwe in Myanmar en haalde windsnelheden tot 195 kilometer per uur. Vooral de westelijke deelstaat Rakhine is zwaar getroffen. Als gevolg van tientallen jaren van etnisch geweld leven in die staat momenteel honderdduizenden Rohingya in vluchtelingenkampen.

De meeste slachtoffers maken dan ook deel uit van de Rohingya-minderheid. “Volgens de informatie die wij hebben verkregen, zijn 4 soldaten, 24 inwoners en 117 Bengali overleden door de storm”, zo deelt de junta mee. ‘Bengali’ is de de­ni­grerende term die het militaire regime in Myanmar gebruikt om Rohingya aan te duiden.

Bronnen bij de lokale Rohingya-gemeenschap zeggen dat de cijfers van de junta een zware onderschatting zijn. Verschillende media maken melding van een 400-tal overleden Rohingya. De militaire leiders van Myanmar zeggen in hun mededeling dat die berichten “vals” zijn en dat er “maatregelen” worden ondernomen tegen de media die het hogere dodental verspreiden.