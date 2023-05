Bredene

Nathalie Dumon was dolblij toen het werk aan de oude boerderij van haar grootouders af was. Op Moederdag zou ze er de pop-up zomerbar ’t Hof openen. Alleen stak één buur daar een stokje voor. Er werd een bezwaarschrift neergelegd bij de provincie en dus moet Nathalie de beslissing afwachten of ze al dan niet open mag. Er is nu een petitie gestart voor de opening van de zomerbar.