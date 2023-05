Rechter verklaart tweedeverblijfstaks in Knokke-Heist onwettig

Het hof van beroep in Gent heeft de tweedeverblijfstaks in Knokke-Heist onwettig verklaard. Een dame vocht de belasting met succes aan, waardoor dat nu mogelijk een precedent creëert. Consumentenorganisatie Testaankoop haalt daarmee een belangrijke slag thuis. “Alle taksen sinds 2020 kunnen nietig verklaard worden”, klinkt het daar. Al moet dan wel iédereen apart procederen.

Moet Knokke-Heist straks élke tweedeverblijfstaks sinds 2020 terugstorten? Het kan zomaar even. Om maar te schetsen: de verwachte inkomsten voor 2023 bedragen ongeveer 14 miljoen euro. Maar het hof van beroep heeft de tweedeverblijfstaks in Knokke nu onwettig verklaard. “Het hof heeft beslist dat de belasting discriminatoir en dus onwettig is, omdat ze enkel verschuldigd is door de eigenaars van een tweede woning”, aldus Testaankoop. “Hoewel dit een enkele beslissing is in een geïsoleerde zaak, is de boodschap duidelijk.”

Eind mei worden andere zaken van leden van Testaankoop door dezelfde advocaten gepleit voor de rechtbank van eerste aanleg in Brugge. “Testaankoop hoopt dat de rechtbank anders zal oordelen na de beslissing van het hof van beroep”, klinkt het bij de consumentenorganisatie.

Discriminerend

Testaankoop vecht de bewuste taks al jarenlang aan langs de hele kust. Omdat in Knokke geen personenbelasting moet betaald worden, vindt het hof van beroep de taks daar discriminerend. Het arrest is gebaseerd op het belastingreglement van de gemeente Knokke, dat betrekking heeft op de belastingen van de jaren 2020 tot 2025.

“Tenzij het hof van mening zou veranderen, zal ze dus alle tweedeverblijfstaksen van die jaren nietig verklaren. En dit arrest is ook bemoedigend voor zij die gelijkaardige taksen hebben betaald in Koksijde en De Panne”, aldus Testaankoop. Belangrijk: élke zaak moet afzonderlijk behandeld worden. Een gezamenlijke claim is volgens Testaankoop niet mogelijk. Testaankoop neemt wel de gerechtelijke stappen voor haar rekening voor enkele honderden van haar leden die zich in een dergelijke situatie bevinden.

Honderden leden

Wat nu, Knokke-Heist? Want de belastingbrieven vallen rond deze periode in de bus, en meer mensen met een tweede woning zullen door het arrest een bezwaarschrift aantekenen en naar de rechter stappen. “Onze advocaten gaan het arrest nu onderzoeken”, aldus Piet De Groote (Gemeentebelangen). “Het is een eeuwig durende discussie. Soms winnen we zaken, soms verliezen we. We gaan de zaak bekijken en onderzoeken of we misschien in cassatie gaan. Voor alle duidelijkheid: dit is geen allesomvattende claim. Het gaat maar over één claim. Verder willen we daar nog geen voorbarige uitspraken over dan.”