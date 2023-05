WHO: “Wereldwijd meer dan 300 miljoen levensjaren verloren gegaan door coronapandemie”

De WHO probeert met de raming de reële omvang van de pandemie aan te tonen. Volgens de organisatie zijn alleen al in 2020 en 2021 in totaal 14,9 miljoen sterfgevallen toe te schrijven aan het coronavirus. Gemiddeld werd een leven met 22 jaar ingekort. Het officiële aantal coronadoden wereldwijd ligt momenteel op 6,9 miljoen. Maar de WHO wijst erop dat heel wat landen geen betrouwbare statistieken hebben doorgegeven.

Volgens de WHO had de Covid-19-pandemie bovendien negatieve gevolgen voor de wereldwijde bestrijding van andere overdraagbare ziekten, omdat vaccinatiecampagnes en de werking van gezondheidsdiensten verstoord werden. Onder meer het aantal vaccinaties tegen de mazelen en tetanus is gedaald. Ziekten als malaria en tuberculose zijn, na een lang aanhoudende dalende trend, opnieuw vaker opgedoken, zegt de WHO.