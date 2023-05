Ongevraagd willekeurige huizen binnengaan: Britse politie onderzoekt nieuwe, bizarre trend op TikTok

In de video’s gaan jongeren zomaar de huizen van onbekenden binnen. Een bepaalde groep is al meerdere huizen binnengegaan, maar is ook naar scholen en personeelsruimtes van supermarkten gegaan. Het account is inmiddels verwijderd nadat de groep kritiek heeft gekregen op een filmpje waarin ze een huis binnengaan en pas weggaan als de eigenaar zegt dat er ook kinderen wonen.

Aan het begin van het filmpje is een jongen met twee vrienden te zien. Ze lopen richting een woning, doen het poortje van de voortuin open en stappen naar binnen. “Naar binnen gaan in willekeurige huizen”, luidt de boodschap. Een vrouw in de voortuin vraagt wat ze aan het doen zijn. Ze negeren haar, waarna de vrouw bang wordt. Ze roept naar iemand in het huis en schreeuwt dat de jongeren naar de voordeur moeten komen.

Eigenaar nadoen en op banken liggen

De groep luistert niet naar de vrouw en bespot haar door haar na te doen. Tussendoor filmen de jongeren de eerste verdieping van het huis. De man die in het huis woont, moet zijn kinderen beneden achterlaten en gaat naar de groep toe. Een van de jongens vraagt hem of de kamer waarin ze zijn de studieruimte is. Ze gaan door met filmen en liggen zelfs op de banken.

Inmiddels is op de achtergrond te horen dat de kinderen in het huis hun vader roepen. De man laat weten dat hij kinderen heeft en dan pas verlaten de jongeren het huis. TikTok-gebruikers reageren negatief op het filmpje en vinden het te ver gaan. “Ik weet niet wat erger is: wat hij heeft gedaan of dat hij dacht dat dit een goed idee is voor het krijgen volgers”, reageert iemand.

Ook de politie onderzoekt de trend. “We zijn op de hoogte van de video’s die op sociale media rondgaan, maar hebben nog geen aanklachten binnenkregen”, zegt een politiewoordvoerder tegen The Daily Mail. “Agenten zijn bezig met een onderzoek om de plaats en de betrokken personen te achterhalen. Ze willen graag spreken met mensen die meer informatie hebben.”