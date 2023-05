Indrukwekkende beelden na overstromingen in Italië: ouder koppel vlucht dak op en wordt per helikopter in veiligheid gebracht 

De Italiaanse regio Emilia-Romagna is zwaar getroffen door overstromingen na hevige regen. In totaal vielen minstens 13 doden. Tot 20.000 mensen zijn dakloos door het natuurgeweld in Italië en er is sprake van nog meerdere vermisten. Het noodweer leidde er tot de zwaarste overstromingen in honderd jaar tijd.

