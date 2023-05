Mathias (37) zou met zijn vader een regenput graven, maar dan stort die in: “De leegte die hij achterlaat, is onbeschrijflijk” 

Mathias was actief als tuinaannemer bij het familiebedrijf De Kinder. De bewoners van een woning in de Waterlaatstraat in Lokeren deden beroep op de firma voor de aanleg van een regenput. Woensdagnamiddag ging Mathias samen met zijn vader aan de slag, toen zich plots een drama voltrok.

Tijdens de graafwerken stortte een wand van de pas gegraven put in en Mathias werd bedolven onder zand en modder. Verwoede pogingen van zijn vader om hem te bevrijden, mochten niet baten. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden hem bevrijden, maar alle hulp kwam te laat. Mathias overleed ter plaatse.

Mathias was door iedereen geliefd. “De leegte die hij achterlaat, is onbeschrijflijk”, vertelt zijn echtgenote Stefi. “We hadden nog zo veel plannen, we wilden nog zo veel samen doen. Hoe kan het leven zo oneerlijk zijn?”

Fantastische vader

Zijn echtgenote omschrijft Mathias als een fantastische man en een harde werker”. “We hadden het er laatst nog over. Het is altijd maar werken en werken. We moeten wat meer van het leven profiteren. Maar je werd plots van me weggenomen. Ik moet nu alleen gaan slapen… Ik weet niet hoe het verder moet”, vertelt de zwaar aangeslagen Stefi.

Naast een harde werker was Mathias bovenal een geweldige papa en pluspapa voor drie kinderen. Stefi en Mathias vonden vijf jaar geleden de liefde bij elkaar en vorig jaar in augustus stapten ze in het huwelijksbootje. Samen kregen ze een dochtertje, René. “Zijn gezin was zijn alles”, vertelt Stefi. Ook bij zijn vrienden komt zijn plotse overlijden hard aan. “Hij was altijd goedlachs en behulpzaam met een fantastisch gevoel voor humor. Hij is veel te vroeg gegaan, hij zal gemist worden”, klinkt het.