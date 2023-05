Meer dan 550 mensen geëvacueerd in Spanje wegens bosbrand

© via REUTERS

Als gevolg van een grote bosbrand zijn in het westen van Spanje meer dan 550 mensen geëvacueerd. Dat is vrijdag meegedeeld door de lokale overheid. Er wordt ook een eenheid van het leger ingezet om het vuur te bestrijden.

De brand was woensdag uitgebroken in de buurt van de gemeente Pinofranqueado, in de regio Extremadura. Donderdagavond breidde het vuur zich verder uit, wat leidde tot de evacuatie van “ten minste 550 mensen”, meldt het Directoraat voor Nationale Veiligheid.

De regering heeft ook een eenheid van het leger ter plaatse gestuurd die gespecialiseerd is in de aan pak van natuurrampen. Ongeveer 165 militairen zullen de brandweer ondersteunen bij het bestrijden van de bosbrand.

Begoña García, die in de regionale regering bevoegd is voor landbouw, zegt dat de brand vermoedelijk werd aangestoken.