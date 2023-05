Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne voor derde keer vader geworden

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is vrijdag voor de derde keer vader geworden.

Van Quickenborne (49) en zijn echtgenote Anouk Sabbe (41) hadden al een zoon en een dochter: Bo is inmiddels 7 en Scott 4. En daar kwam vrijdagochtend in het AZ Groeninge in Kortrijk dan een tweede dochtertje bij: Lou. Het meisje weegt 3,250 kg en meet 48 centimeter.

“Mama Anouk en de baby stellen het opperbest, en ook Bo en Scott zijn helemaal in de wolken met hun nieuwe zusje”, zegt een glunderende minister.