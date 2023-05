Silvio Berlusconi heeft ziekenhuis na zes weken verlaten

De 86-jarige Berlusconi werd op 5 april, ruim zes weken geleden, in het ziekenhuis San Raffaele in Milaan opgenomen met een longontsteking en chronische leukemie. Hij verbleef eerst anderhalve week op intensieve zorg.

De voorbije weken waren er al verschillende signalen dat het weer beter ging met ‘Il Cavaliere’. Begin mei had hij vanuit zijn ziekenhuiskamer nog een videoboodschap voor zijn aanhangers ingesproken.

Zondag had hij bezoek gekregen van premier Giorgia Meloni, die achteraf meedeelde dat Berlusconi in “uitstekende stemming” was en “zonder uitstel” bleef werken. Ook minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani - de nummer twee van Forza Italia - en zijn coalitiegenoot Matteo Salvini brachten een bezoek.

De flamboyante rechts-populistische politicus leidde van 1994 tot 2011 vier regeringen. Hij kampt al jaren met een slechte gezondheid.