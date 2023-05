Disney annuleert bouw van nieuwe campus van bijna 900 miljoen dollar in Florida

Disney, dat in een conflict verwikkeld is met gouverneur van Florida Ron DeSantis, heeft donderdag aangekondigd toch geen campus te bouwen in de Amerikaanse staat. Bedoeling was om werknemers van het park naar de site ter waarde van bijna 900 miljoen dollar te laten verhuizen.

De groep, die eerder al sterke kostenbesparingen aankondigde, geeft aan de campus niet te bouwen vanwege economische redenen. “Gezien de aanzienlijke veranderingen sinds de aankondiging van dit project, met name een nieuwe directie en de evolutie van de economische conjunctuur, hebben we beslist om de bouw van de campus niet voort te zetten”, aldus verantwoordelijke voor de pretparken Josh D’Amaro in een memo aan het personeel. Hij sprak van een “moeilijke maar juiste” beslissing.

De aankondiging komt er echter ook in een periode van zware spanningen tussen Disney en de lokale autoriteiten.

Zo maakte Republikeins gouverneur Ron DeSantis in februari een einde aan het speciale statuut van het bedrijf in zijn staat. Disney reageerde door een klacht in te dienen, vanwege “gerichte wraak” tegen de groep omdat die zich in 2022 had uitgesproken tegen een wetsvoorstel over een verbod voor lagere scholen om te spreken over seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Disney kondigde in juli 2021 aan te willen vragen aan zijn personeel om te verhuizen naar een nieuwe campus in Florida, die volgens de media 864 miljoen dollar (ruim 800 miljoen euro) ging kosten.