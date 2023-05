Roedel wolven, gieren en raven dood aangetroffen in Italiaans nationaal park: dieren lijken vergiftigd

In het Nationaal Park Abruzzen, Lazio en Molise, ongeveer 100 kilometer ten zuidoosten van Rome zijn binnen een week negen wolven, drie gieren en twee raven dood gevonden. De politie doet nog onderzoek, maar het park denkt dat boeren de dieren vergiftigd hebben. Het heeft de afgelopen dagen namelijk stukjes voedsel vol met chemicaliën gevonden.

“Criminelen willen de Groene Regio van Europa, een symbolische plaats waar mens en roofdier vredig naast elkaar bestaan, terugsturen naar de middeleeuwen”, zegt het park in een verklaring op de website. “Je vraagt je af waarom mensen in 2023 nog dit soort archaïsche en laffe daden verrichten.” Het dringt aan op zware straffen.

De afgelopen weken is er ook in Noord-Italië de gediscussieerd over het samenleven van mensen en wilde dieren, nadat een beer ogger Andrea Papi aanviel in de Italiaanse Alpen. Zij is door de aanval gestorven. De regionale autoriteiten willen de beer laten inslapen, maar dierenactivisten zijn naar de rechter gegaan omdat ze willen dat de beer blijft leven. Deze zal naar verwachting donderdag uitspraak doen. Volgens hen kan het ook helemaal niet beer JJ4 zijn, zoals het dier wordt genoemd, omdat uit bijtwonden blijkt dat Papi is aangevallen door een mannetje, terwijl beer JJ4 een vrouwtje is.