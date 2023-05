Mediabedrijven DPG Media en RTL Belgium stappen naar rechtbank tegen verbod op gokreclame

Het aantal mensen dat online gokt op sportwedstrijden stijgt jaar na jaar. De gokindustrie heeft bepaalde sporten dan ook stevig in zijn greep. De federale overheid wil die opmars in België een halt toeroepen en zal vanaf komende zomer stapsgewijs de voornaamste vormen van gokreclame verbieden. Dat is niet naar de zin van de vertegenwoordigers van onze sportsector. Zij lieten eind maart in een gezamenlijk statement verstaan dat ze het verbod op gokreclame juridisch willen aanvechten.

LEES OOK. Belgische profsporten leggen zich niet neer bij verbod op gokreclame en stappen naar de rechtbank

Vorige week maakte Napoleon, de Belgische marktleider in onlinekansspelen en de uitbater van het Grand Casino in Knokke, bekend dat het bij de Raad van State om de nietigverklaring van dat Koninklijk Besluit heeft gevraagd. Intussen hebben ook DPG Media en RTL Belgium juridische stappen ondernomen.

De twee mediabedrijven willen het Koninklijk Besluit rond het verbod op gokreclame laten schorsen. Dat werd ons bevestigd door de persmagistraat van de Raad van State. Mediahuis, de uitgever van onder meer het Nieuwsblad, stapt in dit dossier voor alle duidelijkheid niet naar de rechtbank.

Verbod vanaf 1 juli

Op het kabinet van Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt teleurgesteld gereageerd. “Dat mediabedrijven en de sportsector hun maatschappelijke verantwoordelijkheid naast zich neer leggen en zich volledig voor de kar van de goksector laten spannen, valt te betreuren. Dat organisaties met zo’n grote invloed op kwetsbaren en minderjarigen ook verslaafd lijken te raken aan het gokgeld, is geen gezonde situatie”, klinkt het.

De meeste beperkingen van het Koninklijk Besluit gaan in vanaf 1 juli 2023. Gokreclame wordt vanaf dan verboden op televisie en radio, in bioscoopzalen, in advertenties en video-advertising op websites, op digitale kanalen en socialemediaplatformen, in advertenties in tijdschriften of kranten, op affiches op openbare plaatsen, in gepersonaliseerde reclame via mail en in alle reclamedrukwerk. Vanaf 1 januari 2025 wordt ook alle gokreclame uit de sportstadions gebannen. Reclame op sportuitrustingen blijft mogelijk tot eind 2027.

Vanaf 1 januari 2028 zal ook dat niet meer kunnen. Bij de Raad van State klonk het nog dat het weinig waarschijnlijk is dat de juridische acties van de misnoegde sectoren iets zullen uithalen.