Rik De Mil wil dat Club “trots toont” tegen Antwerp en heeft goed nieuws over Yaremchuk: “Hij is heel ziek geweest de laatste weken”

Buchanan, Skov Olsen, Jutgla, Audoor, Boyata, Bursik, misschien nog Sylla. Het lijstje met geblesseerden bij Club Brugge - mét enkele sterkhouders - is ellenlang. Dan is er ook nog nie 0 op 9 en zure nederlaag op Antwerp. Het is slepen naar het seizoenseinde voor Club Brugge. “Al ga ik daar niet helemaal mee akkoord”, aldus Rik De Mil, die waarschijnlijk aan zijn laatste drie wedstrijden als hoofdcoach van Club begint. “We hebben ons de voorbije weken met die afwezigen ook al kunnen tonen, maar we blijven wel achter met drie nederlagen. Daar willen we iets aan doen. Tegen Antwerp willen we punten pakken.”

The Great Old is op titelkoers, maar dat is volgens De Mil geen extra motivatie voor zijn mannen. “Net als vorige week weten we dat deze match iets harder leeft bij de fans. Daarom is het zo jammer dat we uiteindelijk niets gepakt hebben op de Bosuil. Want mijn spelers voelden dat het mogelijk was”, aldus De Mil. Maar de wijze waarop Club zich presenteerde in Antwerpen, geeft de burger moed, zegt hij. “Onze prestatie op Antwerp toont hoe deze groep in elkaar zit, ondanks het feit dat er niet veel meer op het spel staat voor ons”, klinkt het. “Ik was trots na de match. Natuurlijk was de nederlaag een grote ontgoocheling, maar we zijn er toen volledig voor gegaan.”

Trots tonen

Mentaal moet het moeilijk zijn voor Club: week na week verliezen, en helemaal niets meer te winnen. “Het gaat met ups en downs”, aldus De Mil. “Ik ga hier niet zitten liegen: het is niet evident om de jongens keer op keer te blijven motiveren. Soms houden we een extra gesprek met bepaalde jongens. Maar motivatie is volgens mij geen probleem: gezien de situatie hebben we kwaliteit getoond op Antwerp. Ook nu moeten onze trots tonen na die drie nederlagen.”

De Mil had nog goed nieuws over Yaremchuk: hij komt mogelijk terug in actie. “Roman is de afgelopen weken heel ziek geweest. Het is de eerste week dat hij volledig heeft kunnen doortrainen”, aldus De Mil. “Ik zie een scherpe Yaremchuk op training. Dat is goed, want hij komt van ver.”