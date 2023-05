Miljard mensen blootgesteld aan cholera, “pandemie van de armen” volgens VN

Een miljard mensen in 43 landen zijn aan het risico op cholera blootgesteld, zo hebben de Verenigde Naties vrijdag gewaarschuwd. Hoewel de middelen om “deze pandemie van de armen” een halt toe te roepen bekend zijn, ontbreekt het geld om ze in te zetten.

“Een pandemie doodt de arme mensen voor onze ogen en we weten exact hoe we haar moeten tegenhouden, maar we hebben meer steun en minder inertie van de internationale gemeenschap nodig, want als we nu niet handelen, zal het erger worden”, waarschuwde Jérôme Pfaffmann Zambruni, het hoofd van een gezondheidsafdeling van Unicef, op een persconferentie in Genève.

“De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat een miljard mensen in 43 landen blootgesteld zijn aan het risico op cholera”, benadrukte Henry Gray, die bij de WHO belast is met de strijd tegen deze plaag. Cholera verspreidt zich als een lopend vuurtje bij gebrek aan adequate sanitaire omstandigheden en drinkbaar water.

Cholera veroorzaakt diarree en braken en kan vooral bij jonge kinderen gevaarlijk zijn. De VN hebben 640 miljoen dollar nodig om de infectieziekte te bestrijden en wijzen erop dat hoe langer men met de bestrijding wacht, hoe erger de toestand wordt.

Dit jaar signaleerden al 24 landen cholera-epidemieën, tegen vijftien landen half mei vorig jaar. Landen die over het algemeen niet getroffen worden door de ziekte, zijn voortaan het slachtoffer van de cholerabacil en het sterftecijfer ligt veel hoger dan de 1 procent die gewoonlijk vastgesteld wordt.

Henry Gray schrijft de toename van het aantal gevallen toe aan armoede, conflicten, klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende vluchtelingenstromen in precaire omstandigheden.