Thierry wil op één dag 15 landen doorkruisen met zijn motor: “Immodium om niet naar het groot toilet te moeten”

Motorjournalist Thierry Sarasyn (56) uit Massemen bij Wetteren begint vrijdagavond aan een nieuwe wereldrecordpoging: 15 landen doorkruisen met de motor in 24 uur. “Maar ik ga niet als een gek overal doorrazen. Een motor is een beschaafd vervoersmiddel.”

Wanneer we Thierry spreken, staat hij aan het drielandenpunt tussen Polen, Tsjechië en Slovakije. “Ik ben nog een paar op- en afritten aan het verkennen. Dat is een heel kluwen en op de routeplanner klopt het niet altijd. Ik wil dit stukje een paar keer gedaan hebben, dan kan ik vannacht in alle rust rijden.”

Het klinkt als een marathonloper die zich voorbereidt op zijn olympische wedstrijd. Thierry laat niets aan het toeval over. Vorig jaar verbrak hij het wereldrecord al, door in 24 uur dertien landen te doorkruisen. “Ik had nog vier uur over, dus als ik nog naar Nederland was gereden, zat ik aan veertien.”

“Motor is slim vervoersmiddel”

“Eigenlijk was dat begonnen als grap. Een Italiaan had elf landen doorkruist in één dag. ‘Dat kan ik ook’, dacht ik. En het liep verrassend goed af. Ik lees op internet weleens verhalen van mensen die beweren dat ze vijftien landen hebben doorkruist, maar ik wil een officieel geregistreerd record behalen.” (Lees verder onder de foto)

Thierry neemt een voorraad benzine mee, om lange wachtrijen aan tankstations te omzeilen. — © if

Een deurwaarder neemt Thierry niet mee achterop. Maar een trackingsysteem registreert elke beweging van zijn Kawasaki Versys 1000. “Dat is een erkend systeem, en een deurwaarder zal het record nadien bevestigen. Als ik het haal, natuurlijk.”

Een hoger doel heeft Thierry niet. Hij zamelt bijvoorbeeld geen geld in voor de goede zaak. “Dat was nog een idee geweest. Maar ik wil vooral het motorrijden onder de aandacht brengen. Er hangt een negatieve bijklank rond, over lawaai en veiligheid. Maar een motor is geen luid en brutaal ding, maar een beschaafd en slím vervoersmiddel. Je staat er niet mee in de file, je verbruikt minder benzine, en je doet aan sport.”

Toilet uitstellen

Een etmaal op de motor zitten, dat bereid je maar beter tot in de puntjes voor. Vloeibare astronautenvoeding zullen hem zo weinig mogelijk aan de kant houden, en Thierry heeft een voorraad benzine mee om te lange wachtrijen aan tankstations te omzeilen. Maar wat doe je als je naar het toilet moet?

“Het groot toilet ga ik uitstellen, daar slik ik Immodium voor”, lacht hij. “En van apotheek Markt 14 in Wetteren heb ik isotone dranken meegekregen. Die worden beter in het lichaam opgenomen, waardoor ik minder snel moet plassen.” (Lees verder onder de foto)

De vlagjes van de vijftien landen die hij wil doorkruisen, staan al op Thierry’s motor. — © if

Guinness World Records aanvaardt om veiligheidsredenen geen records die op de openbare weg worden gevestigd. “Maar ik ga niet als een gek overal doorrazen. Nee, ik hou mij aan alle snelheidslimieten en verkeersregels. Het zou ook niet pakken, want in Slovenië krijg je al snel een boete.”

Een frisse pint

Om 22 uur vanavond begint Thierry eraan, en als hij morgen vóór 22 uur in Nederland aankomt, is het binnen. “En dan is het gedaan, want 16 landen doorkruisen is gewoon onmogelijk. Zoiets moét je sowieso al in Europa doen, een lappendeken van kleine landen.”

En als hij zijn eigen wereldrecord verbreekt? “Ik heb de voorbije weken als een pater geleefd. Veel geslapen, gezond gegeten en geen alcohol. Als ik het haal, ga ik een frisse pint drinken. Al weet ik niet of Nederland daar het beste land voor is.” (lacht)