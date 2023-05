Nederlander overleden nadat metalen petanquebal overhit en ontploft tijdens vrijgezellenfeestje in Ardennen

De Nederlandse man die vorig weekend zwaargewond raakte op een vrijgezellenfeestje in de Belgische Ardennen is overleden. De man werd geraakt door metalen scherven toen een petanquebal, die in een vuurkorf lag, ontplofte. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

De 37-jarige man uit Eindhoven liep zaterdagavond zware verwondingen op tijdens het vrijgezellenfeestje in Stavelot. De veertien Nederlanders hadden zich rond de vuurkorf aan de petanquebaan gezet. Een petanquebal die in de vuurkorf lag, raakte zo verhit dat hij ontplofte. Volgens de lokale politie was het effect te vergelijken met de ontploffing van een granaat.

Een van de aanwezigen kreeg metaalscherven in het achterhoofd en moest in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht worden. De man werd in een kunstmatige coma gehouden, maar overleed donderdag aan zijn verwondingen.

“We zijn geschokt door het plotselinge overlijden. Hij zal enorm gemist worden”, laat de familie in een verklaring weten aan het Algemeen Dagblad.

De precieze omstandigheden van het incident zullen nog verder onderzocht worden. (sgg)