Hein Vanhaezebrouck kan dit weekend op Nardi en Odjidja rekenen: “Voor Okumu en Lemajic komt partij tegen Cercle te vroeg”

“Nardi had inderdaad een heel lichte hersenschudding waar hij niet zoveel hinder van ondervond”, stak de Gentse trainer vrijdagmiddag van wal. “Paul moest het een tweetal dagen rustig aan doen, nadien kon hij gewoon weer aansluiten. Joseph Okumu probeerde het vandaag een eerste keer en het was al beter dan vorige week maar onvoldoende om in aanmerking te komen. Vadis trainde een hele week met de groep en is bij de selectie. Darko Lemajic trainde ook al met de groep maar is nog niet 100% en komt nog niet in aanmerking.”

Anderzijds kan Vanhaezebrouck sinds vorige week wel een beroep doen op Andrew Hjulsager die opnieuw fit is: “Na de match had Andrew lichte last van de belasting van die eerste inspanning. Daarom deed hij de eerste training niet volledig mee maar kon vervolgens wel aansluiten en hij werkte ook de andere trainingen af. Het blijft wel afwachten. Nurio en Marreh zijn niet beschikbaar.”

“We zullen nog zien hoe we morgen achterin zullen spelen, vaak variëren we tijdens een wedstrijd”, hield Vanhaezebrouck nog een slag om de arm. Vorige week koos hij alvast voor een viermansdefensie met een centraal duo Piatkowski – Torunarigha en Samoise en Castro-Montes op de flanken.

Amper een week na de laatste ontmoeting, treffen de Buffalo’s zaterdagavond alweer de Vereniging uit Brugge en AA Gent kan zich mits winst verzekeren van de eindzege in de Europe Play-Offs. Toch blijft Vanhaezebrouck heel voorzichtig: “De eerste plaats veiligstellen, is altijd belangrijk. Hoe sneller, hoe beter. We zijn er niet veraf maar we mogen het niet onderschatten. We spelen tegen een gemotiveerde ploeg die zal willen reageren na die thuisnederlaag.”

“Zij hoopten duidelijk op meer en deden het ook al heel goed tegen grote ploeg, ook tegen ons in de competitie. Ze zullen hier een prestatie willen neerzetten dus komt er het op aan om zo scherp te zijn als vorige week. Als we denken dat het nu een makkelijke match wordt, loopt het fout. Zij zullen sowieso met elf starten, ook al waren we in de eerste 20 minuten ook de betere ploeg. Het liep wel niet perfect, dus daar ligt mijn perfect: het moet nu wel beter. Het wordt 90 minuten vol gas.”

Daarbij kan AA Gent alvast een beroep doen op het levensgevaarlijke spitsenduo Cuypers – Orban. De Luikenaar staat dit seizoen zelfs op een zucht van de magische kaap van 30 doelpunten: “Hugo speelt bijna alles want hij kan die belasting aan. Daarom hebben we hem ook gehaald. Ik herinner me nog de discussies over de andere spitsen die we hadden kunnen halen voor vijf miljoen: kijk eens naar het parcours van die van ons en die andere jongens. Dan is het misschien toch niet slecht dat we mee beslissen over bepaalde zaken.”

Een verrassing is het dan ook niet voor Vanhaezebrouck dat Cuypers in Gentse loondienst zo vlot tot scoren komt: “We spelen dominanter en komen meer in de box dan Mechelen. We pakken ook meer punten. Hierdoor moeten tegenstanders meer uit hun stelling komen en we weten dat Hugo kan scoren op de kleine ruimte en met ruimte. Als hij de stap zet naar een meer dominante ploeg, dan zal hij meer scoren als hij ook op de kleine ruimte kan spelen. Dat is het probleem als je een spits haalt van een ploeg die de omschakeling hanteert, maar zo speelt Mechelen niet.”

“Gianni Bruno: het had ook bij ons gekund maar het is niet gelukt”

Daarbij was Vanhaezebrouck ook wel zo fair om toe te geven dat hij in het verleden ook al wel eens de bal mis heeft geslagen: “Gianni Bruno haalden we vanwege zijn scorend vermogen. Dat bewees hij al langer. We waren op zoek naar scorend vermogen en daarbij botste ik op hem. Ik bracht hem ter sprake en er waren nog meer mensen gewonnen voor zijn komst. Mijn enige zorg was of dit zou lukken als hij ook meer druk zou moeten zetten, dat vraagt immers inspanningen, werkkracht en overgave. Dat liep niet makkelijk en dan gaat hij naar STVV dat een heel laag blok zet en dan de omschakeling doet: daar scoort hij achttien keer. Het had ook bij ons gekund maar het is niet gelukt.”

In zijn verwachtingen voor volgend seizoen blijft de Gentse trainer evenwel heerlijk zichzelf: “Ik had graag dit seizoen Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois gehad, je moet naar de realiteit kijken. De financiële realiteit is niet ideaal en dan moet je je daaraan aanpassen en dus besloten we een kleinere selectie samenstellen, dat heb ik ook zelf voorgesteld. Maar we hebben pech gehad door blessures. We wisten dat we enkele jongens hadden die blessuregevoelig zijn. Nu willen we toch een iets ruimere kern samenstellen met jongens die ook meer de zware belasting kunnen verteren.”