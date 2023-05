Aantal doden van watersnood in Italië stijgt tot 14, toestand wordt erger in Ravenna

Het aantal doden van de rampzalige overstromingen in het noorden van Italië is tot veertien gestegen, nadat vrijdag het lichaam van een oudere man was gevonden in de stad Faenza, zo hebben de persbureaus ANSA en Adnkronos gemeld. Massimo Isola, de burgemeester van Faenza, sprak vrijdag van een “historische ramp” op de Italiaanse televisie.