INGELMUNSTER

Op het assisenproces rond de moord op Gerdy Delannoy (53) is beschuldigde Steven M. (46) voor het eerst ondervraagd door de rechter. Die ging dieper in op de moeilijke jeugd van M. die vroeg zijn vader verloor, en daarmee ook de pedalen. Over het precieze verloop van de nacht waarin Gerdy overleed, blijven nog veel onduidelijk.