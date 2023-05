Syrische president Assad hoopt op “nieuwe fase” gezamenlijk handelen Arabische wereld

“Ik hoop dat het het begin zal betekenen van een nieuwe fase in het gezamenlijke Arabische handelen voor de solidariteit, de vrede in de regio, de ontwikkeling en de welvaart in plaats van oorlog en verwoestingen”, zei hij in zijn toespraak op de top.

In zijn toespraak onderstreepte al-Assad dat de top plaatsvindt in “een onstabiele wereld”, maar ook dat hij de toenaderingen tussen Arabische gemeenschappen onderling en met de rest van de regio als hoopgevend beschouwt. Hij riep ook op om “buitenlandse bemoeienissen” in de aangelegenheden van Arabische landen te verbieden.

De Arabische Liga had het Syrische regime geschorst in november 2011 vanwege het gewelddadige optreden tijdens betogingen, die uiteindelijk escaleerden tot een conflict dat meer dan 500.000 doden en miljoenen ontheemden heeft geëist. In een regionale context van diplomatieke toenadering heeft de Liga het Syrische regime op 7 mei in ere hersteld, waarmee de terugkeer van Bashar al-Assad in de Arabische schoot is gegarandeerd.

In de rebellengebieden in het noorden van Syrië vormde het wederoptreden van Assad op de top van de Arabische Liga aanleiding tot protesten. Honderden Syriërs betoogden tegen zijn deelname. In de stad Azaz, die onder controle staat van pro-Turkse rebellen, scandeerden betogers “het volk wil de val van het regime”. Dat was ook de voornaamste slogan tijdens de betogingen in 2011.