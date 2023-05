Hardleerse Nederlandse broodfokker verstopt bijna 120 verwaarloosde honden voor diereninspectie

De man is een bekende van de LID en een beruchte broodfokker in Nederland. In maart werden al 21 honden in beslag genomen en in april haalde de LID nogmaals 25 honden weg van zijn erf in Deurne, een dorp naast Helmond. Ze hadden onder meer vervilte vachten, schurftmijtinfecties en verwaarloosde gebitten. De man moest binnen enkele weken de leefomgeving en gezondheid van de honden verbeteren. Die termijn liep maandag af, waardoor hij opnieuw gecontroleerd zou worden.

Hij probeerde de controle te ontduiken door 118 honden te verstoppen in schuren op een verlaten terrein. Ooggetuigen zeggen dat hij de hele nacht heen en weer reed om de honden van zijn erf naar de schuren te brengen. Zij besloten de politie te bellen, die maandagochtend de LID op de hoogte bracht. Die heeft de dieren allemaal in beslag genomen. De kosten hiervan en van de verzorging van de honden zullen naar de man gaan.

Puppy’s gescheiden van hun moeder

Ook deze keer waren de honden er slecht aan toe. Volgens de LID waren de ruimtes waarin de honden zaten “totaal ongeschikt”. Een aantal dieren zaten in een krappe kattenbench. Ook waren de honden zonder eten en water achtergelaten, terwijl sommige teefjes hoogdrachtig waren of zogende puppy’s hadden. Een paar babydieren van drie tot vier weken oud waren zelfs gescheiden van hun moeder. Veel honden hadden een vervilte vacht en leden onder een ernstige darminfectie. Verder hadden sommige honden kale plekken van de schurft en een aantal waren ook gewond van het vechten.

Eerder had de fokker al in andere Nederlandse gemeentes een broodfokkerij, waardoor hij al een tijdje bekend is bij de LID en de politie. Als er echter werd gedreigd met bestuurs- en strafrechtelijke maatregelen, verdween hij steeds om ergens anders opnieuw te beginnen.