Londen kondigt verbod op import Russische diamanten aan

De bedoeling is om de mogelijkheden te beperken van Moskou om de oorlog in Oekraïne te financieren.

“Zoals de sancties die vandaag aangekondigd zijn aantonen, blijft de G7 verenigd tegen de bedreiging van Rusland en vastberaden in zijn steun aan Oekraïne”, aldus premier Rishi Sunak in de aanloop naar de G7-top die vrijdag start in het Japanse Hiroshima.

De wetgeving om de import van de producten te verbieden zal later dit jaar van kracht worden, meldt de Britse openbare omroep BBC. Sunak zei nog dat de het VK moet tonen dat “geweld en dwang niet beloond worden”.

België een van grootste importeurs

De export van Russische diamant bracht in 2021 4 miljard dollar (3,7 miljard euro) op. Ons land is een van grootste importeurs van Russische diamant, samen met de Verenigde Arabische Emiraten en India. Donderdag raakte al bekend dat de leiders van de G7 zullen bespreken hoe de handel van Russische diamanten aan banden gelegd kan worden.

De Britse regering gaf nog aan 86 personen en bedrijven gelinkt aan de Russische president Vladimir Poetin toe te voegen aan de sanctielijst. Onder hen ook mensen “die de impact van de bestaande sancties actief ondermijnen”.

Sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022 heeft het VK al sancties afgekondigd tegen meer dan 1.500 entiteiten en bedrijven en 18 miljard pond (21 miljard euro) aan tegoeden bevroren.

Ook nieuwe Amerikaanse sancties

Ook de Verenigde Staten kondigden vrijdag nieuwe sancties aan tegen Rusland. Eén van de plannen is om zowat 70 bedrijven en organisaties uit Rusland en andere landen af te sluiten van de Amerikaanse export. Daarnaast krijgen ruim 300 personen, bedrijven en organisaties, schepen en vliegtuigen andere strafmaatregelen opgelegd.