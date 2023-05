Jongeren die vijftiger in de val lokten met fatale ‘date’ moeten voor rechter verschijnen: “Hij heeft dit nooit gewild”

Vier jongemannen die vorig jaar een vijftiger zwaar toetakelden in het Parkbos in Gent, zijn woensdag door de raadkamer doorverwezen naar de strafrechter. Het slachtoffer dacht dat hij een date had, maar werd in de val gelokt en zwaar geslagen. Hij overleefde de feiten niet.

De raadkamer heeft woensdag beslist om vier meerderjarige jongemannen door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. De vier takelden vorig jaar in mei een vijftiger zwaar toe in het Parkbos. Eén minderjarige die betrokken was, moet voor de jeugdrechter verschijnen. Over een zesde verdachte was vrijdag nog niet duidelijk wat er beslist is.

De 57-jarige A.M. werd in mei vorig jaar zwaar aangepakt door het groepje. Hij kon na de klappen ontkomen, maar had een ongeval en overleed maanden later in het ziekenhuis.

LEES OOK. Vier jongeren slaan man in mekaar bij ‘pedohunt’: slachtoffer vlucht, veroorzaakt ongeval en verkeert in levensgevaar

De vier volwassen kerels zullen terechtstaan voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. “En met voorbedachten rade”, zegt Thomas Gillis, advocaat van een van de jongemannen. Ze riskeren jaren celstraf. “Het is een verschrikkelijke zaak met bijzonder zware feiten”, aldus Gillis.

Eén minderjarige, bijgestaan door advocaat Jeroen Van Kerrebroeck, werd naar de jeugdrechtbank doorverwezen, maar enkel voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. “Het overlijden van die man is hard binnengekomen bij mijn cliënt. Hij heeft dit nooit gewild en zal daar nu mee moeten leven”, zegt Van Kerrebroeck.

Date

De zware feiten speelden zich af op 16 mei 2022. De 57-jarige A. M. werd in het Parkbos, een natuurgebied aan de rand van de stad, opgewacht door een groepje jongemannen. Het ging om kerels tussen de 17 en 25 jaar oud. Ze wouden hem een lesje leren, klonk het nadien.

A.M. dacht zelf dat hij met één van de mannen had afgesproken voor een date. De twee kenden elkaar intussen goed door regelmatig berichten uit te wisselen. A. M. had de jongeman, die zelf aangaf geld nodig te hebben, wat extra centen beloofd in ruil voor bepaalde ‘diensten’.

LEES OOK. Hij stuurde nog “iets doms te hebben gedaan”, daarna ging hij op ‘date’ en werd zo zwaar toegetakeld dat hij overleed

Een vriendin getuigde nadien dat A.M. worstelde met zichzelf toen hij uit de kast kwam en erna hunkerde naar een vaste relatie. Wat de man echter niet wist, was dat zijn berichten ook waren gelezen door anderen.

Opgewacht

Eens aangekomen in het Parkbos stonden ze met zeven de vijftiger op te wachten. M. kreeg zware slagen, maar wist uiteindelijk te ontkomen. Toen hij in zijn auto wegvluchtte liep het mis: op de Emiel Clauslaan in Deinze werd hij door de klappen onwel achter het stuur en knalde hij tegen een rij geparkeerde auto’s.

De hulpdiensten snelden ter plaatse en brachten hem nog naar het ziekenhuis, maar na een coma van vijf maanden bezweek hij daar. De man is nooit meer wakker geworden. De politie kon kort na de feiten een groepje verdachten oppakken.

De raadkamer heeft de zaak woensdag naar de correctionele rechtbank verwezen. Wanneer de rechtszaak zal starten, is nog niet duidelijk. “Of het nog voor de zomer zal zijn, kan ik niet zeggen”, zegt advocaat Gillis.