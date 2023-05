Pentagon schatte waarde militaire hulp aan Oekraïne te hoog in

Dat heeft Pentagon-woordvoerster Sabrina Singh gezegd. De fout kwam aan het licht tijdens een gewone audit.

De misberekening gebeurde omdat aan bepaalde wapens die vanuit de Amerikaanse voorraden werden gehaald een te hoge waarde werd toegeschreven.

Het Pentagon schatte onlangs de totale waarde van de Amerikaanse militaire steun aan Oekraïne sinds het begin van de oorlog op 36,9 miljard dollar (bijna 33,7 miljard euro). Dat aantal wordt nu waarschijnlijk naar beneden bijgesteld. Medewerkers van het Pentagon en het Congres werden volgens de media donderdag op de hoogte gebracht van de aanpassingen.

Mogelijk meer wapens

Mogelijk zet de aanpassing de deur open voor de levering van nog meer wapens. Woordvoerster Singh benadrukt dat de boekhoudkundige fout op geen enkele manier een negatieve invloed had op de Amerikaanse steun aan Oekraïne.

De Verenigde Staten worden beschouwd als de belangrijkste bondgenoot van Oekraïne in de strijd tegen Rusland. Vanaf vrijdag komen de staatshoofden en regeringsleiders van de grootste industrielanden (G7) samen in Japan voor hun jaarlijkse top. De oorlog in Oekraïne is een van de belangrijkste onderwerpen voor de bijeenkomst.