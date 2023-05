Wegenwerken tijdens Hemelvaartsweekend: “Rond Antwerpen nog druk, maar het ergste is voorbij voor rest van Vlaanderen”

De verkeerschaos op de Vlaamse snelwegen lijkt vrijdagavond al bij al goed mee te vallen. Rond Antwerpen is het door de aangekondigde hinder nog druk, maar in de rest van Vlaanderen is het ergste voorbij, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

We waren gewaarschuwd. Door heel wat wegenwerken tijdens het Hemelvaartsweekend zou het druk worden op de weg. Door een werf op de E313 in Wommelgem kan het verkeer van woensdagavond 20 uur tot maandagochtend 5 uur in beide richtingen slechts over twee versmalde rijstroken. De Kennedytunnel is een ander zorgenkind. Die is van donderdagavond (21 uur) tot zondagochtend (8 uur) volledig afgesloten voor verkeer in de richting van Nederland. En ook op het knooppunt in Lummen wordt er gewerkt. Daar is de verbindingslus op de E313 vanuit Antwerpen naar de E314 richting Nederland afgesloten van woensdagavond 23 uur tot maandagochtend 5 uur.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Maar ook enkele langer lopende werken kunnen voor extra hinder zorgen. Dat is het geval op de E40 in Erpe-Mere, op de verkeerswisselaar in Zwijnaarde voor verkeer dat vanop de E17 vanuit Antwerpen de E40 richting Oostende op wil, en op de E34 in Assenede.

“Ergste voorbij voor meeste Vlaamse regio’s”

“Het was vrijdag een heel rustige ochtendspits. Veel mensen hebben een dag vrij en dan is er minder pendelverkeer. De drukte komt wat later op gang door mensen die er een dagje op uit trekken”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Dat zagen we duidelijk op de snelwegen. Pas rond 10 uur is de drukte beginnen toenemen.”

“’s Middags was het bijzonder moeilijk in Antwerpen. Er was hinder en daar hadden we voor gewaarschuwd. De aangeraden omleiding via de R2 in het noorden werd goed gevolgd, maar het was toch erg druk op de omliggende wegen in Antwerpen.”

Rond 18.00 uur gaf de filebarometer van het Vlaams Verkeerscentrum nog zo’n 50 km file aan in Vlaanderen. Dat is relatief weinig. “De piek van de spits zit meestal rond half 18. Op vrijdag valt dat vroeger, dus we zijn nu zeker door de piek heen. Het gaat normaal niet meer echt toenemen. In de meeste regio’s is het ergste voorbij”, zegt Bruyninckx. “Dat cijfer is natuurlijk wel voor alle Vlaamse wegen. Rond de Brusselse ring valt het momenteel mee, rond Antwerpen is het nog druk en dat trekt dat algemene cijfer wel wat omhoog. Maar daar hadden we voor gewaarschuwd.”

De filebarometer gaf rond 18.00 uur vrijdagavond zo’n 50 km file aan. — © Vlaams Verkeerscentrum

(sgg)