Biden maakt bocht en steunt F-16-opleiding voor Oekraïense piloten

De Amerikaanse president Joe Biden steunt het plan om Oekraïense piloten op te leiden om te vliegen met F-16-gevechtsvliegtuigen. Dat heeft een Amerikaanse regeringsfunctionaris vrijdag gezegd in de marge van een G7-top in het Japanse Hiroshima. Een beslissing over de levering van de Amerikaanse gevechtsvliegtuigen aan Kiev zou op een later tijdstip genomen worden.

Biden informeerde de andere G7-leiders tijdens de beraadslagingen in Japan dat de Verenigde Staten “de opleiding van Oekraïense piloten met gevechtsvliegtuigen van de vierde generatie, inclusief de F-16, zullen steunen”, zo verklaarde de regeringsfunctionaris.

De Amerikaanse steun voor de opleidingen betekent niet dat Washington het licht op groen zet voor leveringen aan Oekraïne. “Terwijl de opleiding de komende maanden plaatsvindt, beslist de coalitie van landen die aan deze inspanning deelnemen of we daadwerkelijk vliegtuigen zullen leveren, hoeveel we zullen leveren en wie ze zal leveren”, aldus de functionaris.

De opleidingen zullen in Europa plaatsvinden en maanden in beslag nemen. “We hopen dat we in de komende weken met de trainingen kunnen beginnen”, klonk het.

Kiev vraagt al lange tijd om moderne westerse gevechtsvliegtuigen, maar Washington heeft dat tot dusver steeds afgehouden. De bocht van Biden in Japan kwam voor velen dan ook als een verrassing, maar zal er voor zorgen dat de atmosfeer op die G7-top er iets gemoedelijker aan toe zal gaan. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zal de wereldleiders er toespreken en naar alle waarschijnlijk opnieuw zijn verzoek tot gevechtsvliegtuigen aanhalen.

Steeds meer landen toonden zich de voorbije weken bereid om opleidingen te geven. Volgens de Britse krant The Guardian zouden er zo’n 3.000 F-16’s, die dateren uit de jaren ‘70, in dienst zijn in 25 landen, waaronder kleinere Europese lidstaten, zoals België. De F-16’s worden wel niet gebruikt door het VK, Frankrijk en Duitsland, maar zij zouden wel in staat zijn om training te geven.

“Historische beslissing”

Ook België heeft zich bereid getoond om Oekraïense piloten op te leiden. “Samen met mijn Britse, Deense en Nederlandse collega’s begroet ik het nieuws dat de Verenigde Staten klaar staan om de training van Oekraïense piloten met F-16-gevechtsvliegtuigen goed te keuren. De details zullen in de komende weken uitgewerkt worden”, reageerde premier Alexander De Croo vrijdag op Twitter.

“Oekraïne kan rekenen op de onwrikbare steun van België en zijn partners”. De Oekraïense president Volodimir Zelenski van zijn kant begroette een “historische” beslissing. “Ik begroet de historische beslissing van de Verenigde Staten om de internationale coalitie te steunen die voorstander is van de levering van gevechtsvliegtuigen. Dit gaat onze luchtmacht aanzienlijk helpen”, tweette hij.