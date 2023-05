Senator Tim Scott stapt in de presidentiële race bij de Republikeinen

De Amerikaanse senator Tim Scott (57) is de nieuwste Republikein die in de verkiezingsrace voor een plekje in het Witte Huis stapt. Hij zal het zo moeten opnemen tegen de voormalige president Donald Trump voor de uiteindelijke Republikeinse kandidatuur.

Scott uit South Carolina zal maandag officieel zijn kandidatuur aankondigen, maar diende vrijdag al de nodige documenten in om in de race te stappen. Dat melden Amerikaanse media. The New York Times omschrijft hem als “een van de meest serieuze concurrenten voor koploper Donald Trump.”

“Mr. Scott, de meest invloedrijke verkozen zwarte conservatief in Amerika, heeft een meeslepend levensverhaal waar hij zijn campagne rond zal opbouwen. Hij zal zijn opklimming uit armoede tot de eerste zwarte senator van South Carolina en de enige zwarte Republikein in de Senaat als een belichaming van de Amerikaanse droom voorstellen”, schrijft de krant.

Aan Republikeinse kant zal hij het voornamelijk moeten opnemen tegen Trump. Maar er staan ook nog vier andere Republikeinen te wachten om een gooi te doen naar het presidentschap in 2024. De voormalige gouverneur van de staat South Carolina Nikki Haley, ondernemer Vivek Ramaswamy, de conservatieve radiopresentator Larry Elder en de voormalige gouverneur van Arkansas Asa Hutchinson hebben zich ook al kandidaat gesteld. Verwacht wordt dat Ron DeSantis, gouverneur van Florida, zich ook nog kandidaat zal stellen voor het presidentschap.

Aan Democratische kant zal de keuze naar alle waarschijnlijkheid vallen op de huidige president Joe Biden, maar ook Robert F. Kennedy junior, neef van de vroegere Amerikaanse president John F. Kennedy, en de schrijfster Marianne Williamson kondigden al aan dat ze asen op het felbegeerde zitje.

(sgg)