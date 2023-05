Bedrijf Blue Origin van Jeff Bezos mag maanlander van NASA bouwen

Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-topman Jeff Bezos, mag een maanlander bouwen. Daarmee moeten mensen over een paar jaar weer voet op de maan kunnen zetten. Met de opdracht is een bedrag van 3,4 miljard dollar gemoeid, omgerekend 3,15 miljard euro.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de keuze voor Blue Origin vrijdag bekendgemaakt. De lander, die de naam Blue Moon heeft gekregen, moet eerst een onbemande testvlucht naar de maan uitvoeren. Als dat lukt, kan hij mensen meenemen.

Dat moet gebeuren bij Artemis V, de derde bemande reis naar het oppervlak van de maan, die gepland staat voor 2029. Het is de bedoeling dat vier astronauten dan met een ruimteschip naar een ruimtestation in een baan rond de maan vliegen. Daar moeten twee van hen overstappen op de Blue Moon en afdalen naar de zuidpool van de maan. Een week lang moeten ze daar wetenschappelijk onderzoek doen, voordat ze via het ruimtestation terugkeren naar de aarde.

De NASA werkt al samen met SpaceX van Elon Musk. Dat bouwt de maanlander voor de eerste twee bemande missies naar het oppervlak van de maan, Artemis III (op zijn vroegst eind 2025) en Artemis IV (vooralsnog in 2028). Artemis I was een onbemande testvlucht die eind vorig jaar werd uitgevoerd. Bij Artemis II volgend jaar moeten vier mensen rond de maan vliegen en daarna terugkeren naar de aarde.

Blue Origin werd in 2000 opgericht. Het bedrijf verkoopt al een tijdje toeristische vluchten naar de rand van de dampkring. In juli 2021 was de eerste vlucht daarvan. Blue Origin wil over een paar jaar een eigen ruimtestation hebben, het Orbital Reef, waar mensen tegen betaling op bezoek kunnen gaan.