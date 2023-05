Zes mensen aangeklaagd voor ongeval met kabelbaan aan Lago Maggiore in 2021

Kort voor de tweede verjaardag van het ongeval op een kabelbaan bij het Lago Maggiore in het noorden van Italië heeft het openbaar ministerie zes mensen aangeklaagd. Het parket in de stad Verbania heeft zijn onderzoek afgerond en een strafrechtelijk proces tegen de vermoedelijke verantwoordelijken gevorderd.

Bij het ongeval kwamen op 23 mei 2021 op de Mottarone in de regio Piëmont veertien passagiers van een gondel om het leven toen die neerstortte. Enkel een jongetje uit Israël overleefde de ramp op de berg bij het meer.

De speurders klagen de eigenaar van het kabelbaanbedrijf aan, de bedrijfsleider, de technische chef alsook het bestuurshoofd en twee medewerkers van het bedrijf dat de kabelbaan bouwde. Het parket legt hen onder meer dood door schuld ten laste, verwondingen door nalatigheid en het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid.

Deskundigen wezen twee hoofdoorzaken van het ongeval aan: de trekkabel van de gondel brak doordat hij broos was geworden en dit euvel bleef onopgemerkt bij gebrek aan onderhoud. Wanneer de gondel na de breuk naar beneden raasde, had een automatisch remsysteem in werking moeten treden om de gondel tegen te houden. Dit systeem was echter geblokkeerd omdat het voor het ongeval steeds opnieuw ten onrechte in werking trad.