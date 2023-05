Boris Johnson wordt opnieuw vader

“Nieuw teamlid komt eraan in enkele weken”, zo schreef de 35-jarige Johnson, begeleid door een foto waarin ze aan het wandelen is met haar twee kinderen. “Ik heb me de voorbije acht maanden de meeste tijd redelijk uitgeput gevoeld, maar we kunnen niet wachten om dat kleintje te begroeten”.

Carrie en Boris Johnson hebben samen twee kinderen: de driejarige zoon Wilfred en de anderhalf jaar oude dochter Romy.

De 58-jarige Johnson, die in de zomer van 2022 moest aftreden na een eindeloze reeks schandalen, heeft ook minstens vijf andere kinderen. Hij heeft vier, intussen volwassenen kinderen met zijn ex-vrouw Marina Wheeler en een dochter die in 2009 werd geboren uit een affaire.