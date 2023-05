Fed-baas hint op pauze bij renteverhogingen in VS

Volgens de voorzitter van de Federal Reserve is een krachtig ingrijpen door de Fed nu minder hard nodig door de onrust in de Amerikaanse bankensector, die de inflatie mogelijk kan beteugelen doordat de markt risico’s uit de weg gaat en lenen minder aantrekkelijk maakt. “Als gevolg hiervan hoeft onze beleidsrente misschien niet zoveel te stijgen als anders het geval zou zijn geweest om onze doelen te bereiken”, klonk het.

De Amerikaanse centrale bank voerde de afgelopen maanden verschillende renteverhogingen door in een poging de prijsstijgingen af te remmen. Volgens Powell is er “een lange weg afgelegd”. “Nu we zover zijn gekomen, kunnen we het ons veroorloven om naar de data en de zich ontwikkelende vooruitzichten te kijken om zorgvuldige beoordelingen te maken”, zei hij.