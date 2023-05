Man met enkelband doodt zijn grootmoeder met messteken in Chênée

De feiten vonden donderdagavond rond 23.00 uur plaats in de woning van de zeventiger, in de rue des Prairies in Chênée. Om nog niet gekende redenen heeft haar kleinzoon, die bij haar woonde, de vrouw in haar slaap verschillende keren gestoken. Nadien vluchtte de dertiger weg met de rode auto van zijn grootmoeder.

Volgens SudInfo vertelde hij aan nieuwsgierige buren dat zijn grootmoeder hoofdpijn had en dat hij een dokter ging halen. De buren vonden dat vreemd en brachten de vader van E. op de hoogte. Hij trof zijn moeder dood aan in het huis.

De verdachte is vrijdagochtend in Luik opgepakt en wordt zaterdag bij de onderzoeksrechter voorgeleid. De man werd nog niet verhoord.

De autopsie is al uitgevoerd. “Er zijn sporen van wurging, slagen en steekwonden vastgesteld”, zegt Catherine Collignon, eerste substituut-procureur van Luik, aan Belga.

De verdachte droeg op dat moment van de feiten een elektronische enkelband en was onlangs vrijgekomen uit de gevangenis. Volgens de eerste bevindingen van het parket was hij gekend voor bedreigingen en wapenfeiten.