De liefde tussen Charles Vanhoutte en Cercle Brugge is over, twee clubs uit de top zes staan in rij voor zijn handtekening: “We laten hem niet zomaar gaan”

Als het van Miron Muslic afhangt wil Cercle Brugge zijn huid nog duur verkopen in de Europe Play-offs. Of Charles Vanhoutte daaraan nog een bijdrage kan leveren, is zeer de vraag. De middenvelder weigerde tot dusver een nieuw contract nadat Cercle de optie in zijn overeenkomst lichtte. De liefde tussen de Kortrijkzaan en Cercle lijkt over. Twee clubs uit de top zes trekken aan de mouw van Vanhoutte en Cercle.

In 2019 speelde Charles Vanhoutte nog samen met Robbe Decostere op uitleenbasis bij Tubeke in derde klasse. Op een bepaald moment kreeg hij het aan de stok met de trainer en wordt hij even naar de B-kern verbannen. Met Charles wordt beter niet gesold. Nog geen zes maanden later staat hij onder de nieuwe Engelse coach Paul Clement aan de aftrap met Cercle in de Jupiler Pro League tegen Standard. Cercle verliest nipt, maar Vanhoutte laat een goede indruk na. De middenvelder groeit uit tot een vaste waarde en wordt zelfs aanvoerder van de ploeg.

Eind 2020 verlengden Vanhoutte, Decostere en Somers hun contract. Die overeenkomst loopt tot 2023 met één jaar optie. En juist daar draait het nu om. Cercle lichtte die optie, maar Vanhoutte en zijn makelaar Patrick Vervoort willen niet ingaan op het voorstel van Cercle. Al in december circuleert het gerucht dat Vanhoutte rond is met KV Kortrijk. Vorige zomer was er ook al sprake geweest van KV Kortrijk, maar ook van KV Oostende. Cercle weigerde toen de middenvelder te laten vertrekken.

De laatste weken onder Dominik Thalhammer zat Vanhoutte vaker dan hem lief is op de bank. Miron Muslic dropt hem wel weer in de ploeg, ten koste van Hannes Van der Bruggen, maar met vier man (Abu Francis, Lopes, Van der Bruggen en Vanhoutte) voor twee plaatsen is de concurrentie groot op het middenveld. De contractverlenging blijft op zich wachten. Eerst is er sprake dat het te maken heeft met de examens van Vanhoutte, maar al snel blijkt er meer aan de hand. Nu duikt ook de naam van AA Gent op en later ook Union en Westerlo. Vanaf maart verdwijnt Vanhoutte definitief naar de bank.

De laatste weken?

Zelf zit hij ook verveeld met de situatie. Geen speler die zo benaderbaar is voor zowel pers als fans, als Charles Vanhoutte, maar nu verkiest hij al vele maanden om te zwijgen. In de gang van ’t Kuipje in Westerlo praat hij even officieus, maar niet over zijn persoonlijke situatie. Zijn coach stond wel even stil bij de situatie van zijn aanvoerder. “Charles startte in 18 matchen, maar er is nu eenmaal die moordende concurrentie op ons middenveld en daardoor stijgt ook iedereen boven zichzelf uit”, legt Muslic uit.

In de omgeving van Vanhoutte klinkt dat anders. Oscar Van Mol, voetballer van Harelbeke en een van zijn betere vrienden, denkt dat er meer aan de hand is. “Charles had veel meer gespeeld de laatste maanden indien hij wel had bijgetekend. We praten er vaak over en Cercle blijft in zijn hart zitten, maar nu is er toch iets gebroken. Ik vrees dat het niet meer goedkomt en hij aan zijn laatste weken bezig is.”

Omdat Cercle de optie lichtte, heeft hij nog een éénjarig contract en kan hij niet gratis weg. Hoeveel is een speler nog waard in zo’n geval? Geen miljoenen alvast, en dat blijkt ook uit het bod dat een Belgische club deed. Cercle wil voorlopig van geen wijken weten.

Aan het contract houden

Naast Gent, Union en Westerlo is er ook een buitenlandse club in de running voor de handtekening van Charles Vanhoutte. Sportief directeur Carlos Avina van Cercle geeft toe dat het een vervelende situatie is. “Natuurlijk zijn we ontgoocheld dat het zo gelopen is. We wilden graag verder met Charles, we begrijpen dat hij ambitieus is, maar we hadden liever al vroeger wat meer duidelijkheid gekregen. Het klopt dat twee clubs uit de top zes hem graag willen en we ontvingen inderdaad een bod, maar we zullen een waardevolle speler zoals Charles Vanhoutte niet zomaar laten gaan. Dan houden we hem liever aan zijn contract. En neen, dan vrezen we niet dat we met een ongelukkige speler blijven zitten. Charles is professioneel genoeg en weet ook wel dat er altijd en overal moet gepresteerd worden.”