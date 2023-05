Maandag betogen vakbonden in Brussel: waar moet je hinder verwachten?

De vakbonden verwachten maandag tien- tot vijftienduizend betogers in Brussel. Vooral bij De Lijn en in de supermarkten kan je hinder ondervinden door staking.

“Vandaag Delhaize, wie is het morgen?” Dat is de slogan waarmee de vakbonden maandag een manifestatie organiseren. Het is een protest tegen de dwangsommen en de andere juridische acties die volgens de vakbonden alvast bij Delhaize de syndicale vrijheden inperkten. “Sociaal overleg wordt in de kiem gesmoord en gecriminaliseerd. Vakbondsactie is geen misdaad”, klinkt het in het pamflet.

De vakbonden noemen de plannen bij Delhaize een “verkapte vorm van sociale dumping” waarvan ze vrezen dat die ook naar andere sectoren zal uitbreiden. Daarom zijn alle sectoren opgeroepen om mee te betogen.

Omdat er ook personeel van De Lijn zal meestappen in de manifestatie, verwacht de vervoersmaatschappij hinder. Welke bussen en trams er nog wel zullen rijden, maakt De Lijn dit weekend bekend op haar website. Ook de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB verwacht zware hinder. Bij de NMBS is geen stakingsaanzegging ingediend – de treinen zullen ook betogers naar Brussel voeren.

Ook in andere sectoren zullen stakingen voelbaar zijn omdat militanten afzakken naar de manifestatie in Brussel. De vakbonden verwachten dat er vooral bij de supermarkten en dan zeker bij Delhaize mensen zullen staken. (kba)