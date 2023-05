Eerste lentezon heeft ook nadelen: nu al code geel wegens droogte in verschillende natuurgebieden

Terwijl vele Vlamingen van het verlengde weekend profiteren om te genieten van het eerste echte lenteweer, waarschuwt het Agentschap Natuur en Bos al voor droogte. In zowel Antwerpen als Limburg is code geel van kracht.

Het gaat snel in de natuur. Na enkele kletsnatte weken kregen we deze week eindelijk een beetje droger weer. En dat merken ze meteen in de natuurgebieden. Natuur en Bos heeft de risicocode voor brandgevaar in Antwerpen en Limburg ondertussen al verhoogd naar geel. Dat wil zeggen dat natuurbeheerders en de brandweer er extra waakzaam zijn voor natuurbranden. Het Agentschap vraagt wandelaars voorzichtig te zijn. Niet roken en geen vuur maken in natuur- en bosgebieden is de boodschap.

In de andere Vlaamse provincies is het voorlopig nog code groen wat duidt op een laag risico op branden.