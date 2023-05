Pep Guardiola ziet geen graten in woede-uitbarsting van Kevin de Bruyne: “Op training schreeuwt hij heel vaak naar mij”

“Shut up, Shut up!” We kennen Kevin de Bruyne als een koele kikker, maar tijdens de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid kreeg de spelverdeler het toch even op zijn heupen. Pep Guardiola wou namelijk dat De Bruyne de baller sneller afspeelde en liet dat ook merken, maar daar was KDB niet mee gediend. Vrijdag kwam de Spanjaard terug op het voorval.

“De reactie van De Bruyne? Ik hou ervan”, vertelde Guardiola op de persconferentie die voorafgaat aan de competitiewedstrijd van Man City tegen Chelsea. “We roepen naar elkaar en daar houd ik van. In sommige wedstrijden is het wat flets , maar ik vind wat energie net leuk. Jullie zien het niet, maar Kevin schreeuwt heel vaak naar mij op het trainingsveld.”

“Dit is net wat we nodig hebben van hem”, vervolgde de Spaanse succescoach. “Na dat moment begon hij beter te spelen en zette hij meteen een goeie actie op met Gündogan. In de eerste helft heb ik zo geen enkele actie gezien.”

“Maar het omgekeerde valt ook voor. Soms zeg ik tegen Kevin dat hij rustig moet blijven en niet veel later geeft hij een geweldige assist. Hoeveel keer is dat al gebeurt? Miljoenen. Het is voetbal, waar zo’n zaken gebeuren. Het is absoluut niets persoonlijk.”