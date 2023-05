Amerikaanse onderhandelingen over schuldenplafond onderbroken

“Ja, we hebben een pauze”, zo verklaarde Kevin McCarthy, de Republikeinse fractieleider in het Huis van Afgevaardigden, aan journalisten. Zijn partijgenoot en onderhandelingsleider Garret Graves zei dat de Democraten van president Joe Biden zich “onverstandig” hadden opgesteld.

Even voordien had het Witte Huis van “echte meningsverschillen” gesproken. “Er zijn echte meningsverschillen tussen de betrokken partijen over de budgettaire kwesties en de gesprekken zijn heel moeilijk”, zo had een functionaris verklaard.

De tijd dringt nochtans: begin juni dreigt de Amerikaanse regering de status van wanbetaler te krijgen indien Biden en de Republikeinse oppositie het niet eens raken over de verhoging van het schuldenplafond.

Komt de verhoging er niet, dan zouden de Verenigde Staten moeten verzaken aan de terugbetaling van leningen, wat potentieel rampzalige gevolgen zou kunnen hebben voor de internationale financiële markten.

De onderbreking van de onderhandelingen komt enigszins als een verrassing, nadat zowel president Biden, die momenteel nog op de G7-top in Japan vertoeft, als McCarthy donderdag nog optimistische verklaringen hadden afgelegd.