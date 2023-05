Hij at nog nooit frieten, was vroeger “een luie middenvelder” en beschouwt Wouter Vrancken als een erg goede vriend. Hij is Tolu Arokodare. De Nigeriaanse spits (22) is opnieuw topfit na een knieblessure en hoopt KRC Genk zondag tegen Union in de titelrace te houden. “We moeten koste wat het kost de drie punten pakken.”