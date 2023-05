Onvermoeibaar! Union speelde al 14 wedstrijden meer dan Racing Genk dit seizoen

Union Saint-Gilloise speelt een knap seizoen, maar de medaille heeft ook een keerzijde: het indrukwekkende parcours van de Brusselaars betekende veel extra wedstrijden. Het begon met het duel in de Champions League-kwalificaties tegen Rangers FC. Union kon het tweeluik niet winnen, maar ging dus wel rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League. En dat betekende veel midweekvoetbal. Uiteindelijk werd de kwartfinale tegen Bayern Leverkusen het eindstation. De ploeg van Karel Geraerts moest in totaal, bovenop de 34 Jupiler Pro League-wedstrijden, 12 keer aan de bak in Europa. In de Beker van België speelde Union nóg 5 wedstrijden. Het strandde in de halve finale. Nu maken de Unionisten zich op voor hun vierde duel in de play-offs.

Nog een opvallende statistiek: Union wist in 49 van zijn 54 duels te scoren. Het vond dus de weg naar doel in iets meer dan negentig procent van zijn wedstrijden. Afgelopen zondag won het met 3-0 van Genk. Voor de Limburgers was dat toch ook nog maar de zesde keer dat ze niet tot scoren kwamen dit seizoen.

Muñoz viert met Paintsil. — © BELGA

Genk speelde in 2022-2023 opvallend minder wedstrijden dan zijn concurrenten. In de Beker werden de Limburgers na 3 wedstrijden uitgeschakeld door Antwerp, net zoals Union een ronde later. Zo staat de teller op 40 in totaal: 34 in de reguliere competitie en 3 in de play-offs. De ploeg van Wouter Vrancken is de best scorende ploeg in onze competitie (82), gevolgd door Union (75). De Genkse thuisreputatie is sterk: het scoorde al 47 keer voor eigen publiek. Zo staan dit weekend de best scorende thuisploeg en de best scorende uitploeg (39) van de Jupiler Pro League tegenover elkaar. Op papier staat deze affiche dus garant voor spektakel en veel doelpunten.

In balans met de Great Old

Met het oog op de titel mogen we natuurlijk leider Antwerp niet vergeten. De Great Old kwam dit seizoen 49 keer in actie. Het scoorde in de competitie wel een pak minder dan Union of Genk (66), maar kan daar de beste verdediging tegenover zetten. In de reguliere competitie slikte het 26 doelpunten in 34 wedstrijden. Antwerp won tot dusver alle drie zijn play-offwedstrijden en neemt het zondag als leider op tegen Club Brugge in Jan Breydel.