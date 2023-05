T.L. gaf les aardrijkskunde en wiskunde in de middelbare school Sint-Jozef en Sint-Pieter in Blankenberge. — © Dieter Dewulf

De 27-jarige leerkracht die aangehouden is omdat hij een ‘relatie’ had met een van zijn leerlingen op de middelbare school in Blankenberge, had ook nog seks met andere meisjes. Er is onder meer sprake van een leerling uit het derde middelbaar van 14 jaar.