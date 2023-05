Ron DeSantis zegt dat hij de enige Republikein is die Joe Biden kan verslaan tijdens presidentsverkiezingen

Momenteel is DeSantis officieel nog geen presidentskandidaat. Maar de gouverneur van Florida wordt al lange tijd getipt als de grote uitdager van Donald Trump. Verwacht wordt dat hij volgende week zijn kandidatuur zal aankondigen.

Donderdag zou hij, volgens The New York Times, tijdens een bijeenkomst voor donateurs gezegd hebben dat er momenteel slechts drie ‘geloofwaardige’ kandidaten zijn en dat hij de enige optie is om Biden te verslaan. “Je hebt op dit moment eigenlijk drie mensen die geloofwaardig zijn in deze hele zaak. Biden, Trump en ik. En ik denk dat van die drie, twee een kans hebben om verkozen te worden tot president - Biden en ik. Gebaseerd op alle gegevens in de swing states, wat niet geweldig is voor de voormalige president en waarschijnlijk onoverkomelijk omdat mensen hun kijk op hem niet gaan veranderen.”

Daar voegde DeSantis aan toe dat de media graag zou willen dat Trump de Republikeinse presidentskandidaat is, maar dat Trump en andere Republikeinen hem al herhaaldelijk hebben aangevallen. “Er zijn sommigen die alleen voor zichzelf geld inzamelen”, zei hij, een duidelijke uithaal naar Trump, volgens The New York Times.

Ten slotte zei hij ook nog: “Ik denk dat de kiezers verder willen dan Biden. Ze willen gewoon een voertuig waar ze achter kunnen staan” maar “er zijn gewoon te veel kiezers die Trump niet als dat voertuig zien.”

Als DeSantis zich volgende week effectief kandidaat stelt binnen de Republikeinse partij, zal hij het eerst moeten opnemen tegen zes anderen om uiteindelijk ook effectief de Republikeinse kandidaat te worden. Daaronder de voormalige president Donald Trump.

(sgg)