Cijfers geven ons inkijk in salarissen Serie A: Romelu Lukaku is met 10,9 miljoen bij de grootverdieners, De Ketelaere verdient meer dan Ibrahimovic

Romelu Lukaku is met een brutosalaris van 10,9 miljoen euro de achtste best betaalde speler in de Serie A. Dat blijkt uit een studie van Capology, een online platform dat gespecialiseerd is in salarissen van voetbalclubs. Een inkijk in de cijfers levert ons nog een paar andere markante vaststellingen op.

Lukaku is een van de sterren in de Serie A en dat blijkt dan ook uit de rangschikking van Capology. Big Rom staat met een loonbriefje van bijna 11 miljoen bruto op een achtste plaats in de top tien van best betaalde spelers. Op één in die top tien: Juventus-spits Dusan Vlahovic, die jaarlijks 12,9 miljoen euro opstrijkt.

Een wel heel opvallende tweede is Samuel Umtiti. De Franse verdediger, de boeman van de Rode Duivels door zijn goal in de halve finale van het WK 2018, komt dit seizoen uit voor Lecce en strijkt 12,3 miljoen op. Voor een goed begrip: Lecce zit niet op een stapel geld. Umtiti kan in Zuid-Italië teren op zijn salaris van bij Barça, dat hem verhuurt aan de Italiaanse promovendus.

De derde plaats in de lijst wordt gedeeld door Juve-ploegmaten Leonardo Bonucci en Wojciech Szczensy. Beide spelers zien jaarlijks dik 12 miljoen euro op hun bankrekening verschijnen.

De volledige top tien:

© Capalogy.

Voor de andere Rode Duivels in de Serie A moeten we wat verder in de rangschikking kijken. Divock Origi vinden we terug op een 44ste plaats. De aanvaller is bankzitter bij AC Milan en heeft een jaarsalaris van 5,1 miljoen euro.

De drie andere Milanese Belgen verdienen meer dan de helft minder dan Origi. Charles De Ketelaere vangt 2,8 miljoen, Aster Vranckx krijgt 1,9 miljoen en Alexis Saelemaekers moet het stellen met 1,2 miljoen. Toch opvallend, want Saelemaekers is net de Belg die het meeste minuten maakt bij de Rossoneri.

En Zlatan Ibrahimovic, toch de grootste naam in de Italiaanse competitie? Die moet het doen met een bruto jaarsalaris van ‘slechts’ 1,9 miljoen euro. De Zweed verdient zo minder dan Origi en De Ketelaere en evenveel dan Vranckx. Maar voor de weinige minuten die hij maakt blijft Ibra wel een dure vogel.